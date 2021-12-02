Muğla tarımına büyük yatırım

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:05

Turizm kenti olarak bilinen Muğla’da, büyükşehir belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler dikkat çekiyor. Türkiye’nin 80 iline yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye 131 bin fide, 1151 ton patates ve yem bitkisi tohumu ile 798 kıl keçisi desteğinde bulunurken birçok üretim projesini de hayata geçirdi. 2014 yılından bu yana 2 milyar 669 milyon 634 bin TL yatırım yaparak Muğla’da en fazla yatırım yapan kurum olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yatırımlarını geleceğe yönelik yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle tarım, hayvancılık ve çevreyi destekleyen projelerini hızlı bir şekilde hayata geçiriyor.

ARICILARA DESTEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurduğu, deneme bahçeleri, tıbbi aromatik bitkiler çiftliği, bal ormanı, trüf mantarı üretimi, sakız ağacı deneme bahçesi, akıllı köy projesi, ipekböceği yetiştiriciliği, duyusal analiz laboratuvarı, tarlanıza geliyoruz, bahçenizin doktoru, yerel tohum, distilasyon tesisi, meyve sebze kurutma tesisi, alım garantili süs bitkisi, koopretiflerin desteklenmesi gibi birçok konuda tarıma ve hayvancılığa destek veriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilere 131 bin adet meyve fidesi, 575 ton tohumluk patates, 581 ton yem bitkisi ve 420 adet kıl keçisi desteğinde bulundu. Özellikle kadınlara yönelik yaptığı tarım ve hayvancılık yatırımları ile vatandaşın geçim kaynağına destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, temiz petek projesi ile 49 bin 695 peteğin şoklamasını yaparak arıcılara önemli destek sağladı.

Üretim sürecinde vatandaşların yanında olmak ve şehirdeki ürün çeşitliliğini artırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Gürün, pazarlama alanında da çiftçilerle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Gürün, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle üretimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu kapsamda nüfusunun büyük oranı kırsalda yaşayan ancak turizm kenti olarak bilinen şehrimizde asıl üretim kaynağının tarım olduğu gerçeğine göre hareket ediyor, üretimin arttırılması konusunda vatandaşımıza destek projeleri yürütüyoruz. Fide, fidan, malzeme, hibe, teknik destek, pazarlama, alternatif ürünler gibi farklı birçok tarımsal üretim sürecinde halkımıza destek veriyoruz. Bu destekler ile şehrimizdeki üretim çeşitliliğini ve miktarını arttırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Muğla’da çıkardığımız toprak haritası ile çiftçilerimizin arazilerini analiz edip buralarda dönüm başına en çok gelir hangi üründen elde edilir belirliyoruz. Bu ürünlere göre çiftçilerimize fide, fidan, tohum hibesi yapıyoruz. Ayrıca toprağın ekime hazır hale gelmesi için hangi mineral takviyesi yapılması gerektiğine dair üreticimize bir reçete çıkarıyoruz. Dikim yapıldıktan sonra ziraat mühendislerimiz tarafından ürünün yetiştirilme sürecine kadar teknik destek sağlıyoruz. Son olarak ürünlerin pazarlanması konusunda özellikle dünya çapında satış yapan MELSA şirketimiz ile destek sağlıyoruz. Yani ürünün dikinden pazarlanmasına kadar üreticimizin yanındayız. Üretim ile ülkemizin tekrar Cumhuriyet ayarlarına geri döndürüp halkımızın refah içinde yaşamasını geleceğe güvenle bakmasını amaçlıyoruz. Şehrimizin güzelliklerini geleceğe taşımak, tarım, turizm, kültür başta olmak üzere tüm öğeleriyle bir dünya markası olan Muğla’mıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.