Muğla Valiliği'nden kritik yangın uyarısı: Bir hafta boyunca azami dikkat çağrısı

Muğla Valiliği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde yangın riskinin artacağı belirtilerek, özellikle önümüzdeki bir hafta boyunca ormanlık alanların çevresinde azami hassasiyet gösterilmesi istendi.

Açıklamada, Valilik kararıyla girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanırken, yol kenarlarına cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi yangına neden olabilecek atıkların bırakılmaması çağrısı yapıldı.

Valilik, anız, bahçe ve sera temizliği dahil olmak üzere hiçbir şekilde orman yangını riski oluşturabilecek ateş yakılmaması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşlardan orman ve diğer yangınlar açısından dikkatli davranmaları istenirken, görülen olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Açıklamada, "Önümüzdeki bir hafta boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir" ifadelerine yer verilerek kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı.