Muğla Valiliği'nden orman yangınlarına karşı genel emir: Açık alanda yangın tüpü zorunluluğu

Muğla Valiliği, orman, tarım arazisi ve kırsal alan yangınlarının önüne geçmek için önemli bir adım attı. Valilik tarafından "Yangınla Mücadele Tedbirleri" başlığıyla bir genel emir yayımlandı.

Valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulan emre göre; 18 Ağustos ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında il ve ilçe merkezleri dışındaki mahalleler, orman köyleri ile tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı ve çiftlik gibi tüm açık alanlarda yapılacak çalışmalara sıkı denetimler getirildi.

BİLDİRİM VE TEMİZLİK ŞARTI

Açık alanlarda kaynak makinası, spiral, taşlama ve kesme aletleri kullanılmadan önce şahsen, telefonla veya Hayat 112 uygulaması üzerinden ilgili kolluk birimine bildirim yapılması zorunlu kılındı. Çalışma yapılacak alanın en az 10 metre çevresindeki kuru ot, anız ve ahşap gibi tüm yanıcı maddelerin temizlenmesi veya doğal örtünün ıslatılarak yangına dirençli hale getirilmesi istendi.

6 KİLOGRAMLIK TÜP ZORUNLULUĞU

Yayımlanan emirdeki en dikkat çekici maddelerden biri de ekipman zorunluluğu oldu. Çalışma süresince alanda en az 6 kilogramlık ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü ile yeterli miktarda su ve ekipmanın hazır bulundurulması gerektiği vurgulandı.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Kıvılcımların yayılmasını önleyici tedbirlerin alınmasını ve alanın sürekli kontrol altında tutulmasını da zorunlu tutan Valilik, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağını duyurdu. Emre aykırı davrananlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yaptırımlar uygulanacak.