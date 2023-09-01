Muğla ve İstanbul'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:52
Muğla ve İstanbul'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü. 

Bu kapsamda İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları Bodrum'da çeşitli yerlerde saklayarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI!

Operasyon kapsamında şüphelilerin konakladığı Turgutreis Mahallesi'nde bulunan çadır kamp alanı ve Türkbükü ormanlık alanda, "Tina" isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ormanlık alana gizlenmiş ve satışa hazır paketler halinde bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 700 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirdi. 

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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