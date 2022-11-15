Muğla'da ahır yangını: 3 küçükbaş öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ahırdaki elektrik kablolarında meydana gelen kısa devre nedeniyle çıkan yangında 3 küçükbaş öldü.
Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde, Asım Dereli'ye (78) ait ahırda, elektrik kablolarında kısa devre oluşması nedeniyle yangın çıktı. Dereli'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekibi, hızla yayılan alevleri çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
1 saatte söndürülen yangında, ahırdaki 3 küçükbaş öldü. Jandarma ekipleri, inceleme başlattı.
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