Muğla'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesi Kırcağız Mahallesi'nde vatandaşlar, kara yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, isminin Erkan Şahin (37) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in sinir krizi geçiren yakınlarını jandarma ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Şahin'in cenazesi incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan, trafik kazası olduğu düşünülen olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma yürütüyor.
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