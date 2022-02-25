Muğla'da güneş enerjisi santralları ile tasarruf

25 Şubat 2022 Cuma, 05:08

Sistem sayesinde 1 milyon 650 bin TL tasarruf sağladı. Ayrıca, 1 milyon 552 bin kilo karbondioksite eş salımı, 330 aracın bir yıllık sera gazı emisyonunu ve 640 litre benzinin karbondioksit salımı engellendi.

BELEDİYE BİNALARINA KURULDU

Belediye binalarına kuruldu Güneş enerjisinden elektrik üretim alanları yaygınlık gösteren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe otogarları, hizmet binaları, geçici hayvan bakımevi ve mezbaha alanlarında kullandığı elektriği güneş enerjisinden karşılıyor. Ayrıca yeşil alan, park bahçe ve otopark alanlarının çevre aydınlatmaları da güneş panelleri ile üretilen elektrikten aydınlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi idari binalarının çatısına kurduğu güneş enerjisi santralları ile de güneş enerjisinden elektrik üretim alanlarını artırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Konacık idari binası çatısına 2019 yılında 52.4 kilowatt saat kurulu gücü olan güneş enerjisi santralı ile 150 bin TL tasarruf sağladı. Ayrıca Ulusal Mimarlık Ödüllü Turgutreis Yaşam Merkezi otopark çatısına kurduğu 42 kilowatt saat kurulu güce sahip santralın kurulumu tamamlandı. 2022 senesinde idari kabulleri yapılarak devreye alınması planlanan tesisin ardından Menteşe Geçici Hayvan Bakımevi çatısına güneş enerjisi santralının kurulumunu planlanıyor.