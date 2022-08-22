Muğla'da kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:42

Kaza Fethiye - Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi. Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61), Mevlüt Şimşek (57) ile kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz (54) hayatını kaybederken, yaralanan Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek’in hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.