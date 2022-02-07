Muğla'da köylülerden tapulu arazilerini terk etmeleri istendi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:59

Orman Genel Müdürlüğü, 21 Ocak’ta Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Çöğmen Köyü’nde yaşayan yurttaşlara gönderdiği yazıda tapulu arazilerini terk etmelerini istedi. Gelen yazıya tepki gösteren Çöğmen köylüleri, tapuları ve Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen yazılarla köy meydanında toplandı. CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin Muğla’nın köylerinde aynı mağduriyeti yaşayan Dalaman-Çöğmen köyündeki vatandaşlarla buluştu.

NEREYE GİDECEĞİZ?

Vatandaşların “Tapuyu veren devlet ama Orman Müdürlüğü devletin verdiği tapuyu tanımayıp atadan, dededen kalan tapulu arazilerimize el koyuyor. Nereye gideceğiz” şeklindeki taleplerini dile getiren Girgin “Muğla il genelinde tapulaşma çalışmaları 1950 yıllarında büyük oranda yapılmış, yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu devlet tarafından vatandaşlara tapu senetleri dağıtılmış, kimi parsellerde yapılaşma bile tamamlanmıştır. Günümüzde ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman sınırında düzeltme çalışmaları yapılmış, geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parselleri ve tapular orman alanı içinde bırakılmış ve bu parsellerde vatandaşların mülkiyet hakkı kısıtlanmıştır. Şimdi de Orman Bölge Müdürlüğü, tapulu yerlerin orman alanı içinde kaldığı gerekçesiyle vatandaşlara mektup göndererek 1 ay içinde tapulu ev ve arazilerini “rızaen” terketmelerini istemektedir.Bu uygulama anayasanın 35.nci maddesi ile korunan mülkiyet hakkına aykırıdır.Devlette devamlılığın esas olduğu ilkesi ile örtüşmemektedir, bağdaşmamaktadır." dedi.

Girgin şunları söyledi:

Vatandaşlarımız "Yıllardır tarım yaptığımız tarlalarımıza Orman el koyuyor, devletin verdiği tapuların hükmü yok, kime güveneceğizz diye soruyor. Tapular 1950’de verilmiş. 70 yıl sonra ne değişti de devlet verdiği tapunun arkasında durmuyor ve devletin ‘tapuya güven’ ilkesini zedeleniyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar doğrultusunda; tapu iptalleri de yaşanabilecektir. Dolayısıyla vatandaşların kısıtlanan mülkiyet haklarını çözüme kavuşturacak adımlar mutlaka atılmalı ve vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir.

Girgin ayrıca köylülerin yanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Bakanın 'ilgileneceğim' dediğini belirten Girgin, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.