Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALE EDİLİYOR
Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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