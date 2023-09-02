Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor!

Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına havadan da müdahalede bulunulduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:21
Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor!
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı. 

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.


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itfaiye Köyceğiz muğla Orman Yangın

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