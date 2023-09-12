Muğla'da orman yangını... Müdahale ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:30
Muğla'da orman yangını... Müdahale ediliyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.


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