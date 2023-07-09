Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:56
Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın: Müdahale sürüyor
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Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.


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