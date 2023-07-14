Muğla'da ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.
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