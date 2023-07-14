Muğla'da ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:23

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:23

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.