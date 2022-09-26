Muğla'da vahşet: Sokakta yaşayan Boris'i bıçaklayarak öldürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde E.E. (47) yanına yaklaşan 'Boris' isimli köpeği bıçaklayıp, öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, E.E. polis tarafından gözaltına aldı.
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nin Şah Caddesi üzerindeki bir marketin önünde 25 Eylül Pazar günü saat 08.00 sıralarında, market çalışanları, bir kişinin elindeki bıçakla, mahalleli tarafından 'Boris' ismi verilen köpeğe doğru yürüdüğünü fark etti.
MARKET GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ
İddiaya göre, E.E. elindeki bıçakla kendisine müdahale eden market çalışanlarının üstüne yürüyüp, tehdit etti. Market görevlilerinin içeriye girdiği sırada E.E., önce Boris'i yanına çağırdı ardından da bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.
BORIS KURTARILAMADI
Karnından yaralanan ve marketin yan tarafına kaçan Boris orada öldü. Mahalleli sevdikleri Boris'in bugüne kadar kimseye saldırmadığını söyledi.
Olay anı saniyeye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi, titiz çalışma sonucu Gümbet Mahallesi'ndeki bir arazide saklanırken aynı gün yakaladı.
E.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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