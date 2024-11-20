Muğla'da yolcu minibüsü şarampole düştü: Yaralılar var!

Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü, şarampole düştü. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'da yolcu minibüsü şarampole düştü: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:37

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Bodrum'dan Milas yönüne giden H.K.'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Etiketler: #kaza #Minibüs #muğla #yolcu

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