Muhabire 'kafana hava alsın, oksijen eksik sende' diyen kadına para cezası verildi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:08

11 Ocak 2023'te Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber takibinde olan AKP'ye yakın Kanal 7 televizyonunu muhabiri Meryem Nas Mercan, müşterilerle röportaj yapmak istedi. Bir kadına mikrofon uzatan Mercan, bu kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kamera kayıtlarına göre Aylin A. isimli kadın, tartışmada muhabire yönelik, "Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş" ifadesini kullandı.

İktidara yakın medyada Aylin A.'nın hedef gösterildiği görüntüler daha sonra yargıya taşındı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Meryem Nas Mercan ve sanık Aylin A. katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, şikayetçinin özel bir kanalda muhabir olduğu, olay günü Barbaros Bulvarı üzerindeki bir manavda alışveriş yapan sanıkla röportaj yapmak istediği, sanığın kabul etmeyerek "Soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren, ABC'yi öğren" dediği, şikayetçinin de "ABC'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım" dediği belirtildi. Mütalaada, sanığın elleriyle kafasını işaret edip şikayetçiye, "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

BERAAT TALEP ETTİ

Müşteki-sanık Aylin A.'nın avukatı Başar Yaltı, suçun unsurlarının oluşmadığını, iddia olunan sözleri şikayetçinin kendisinin bile duymadığını, olaydan bir gün sonra şikayet yapıldığını, başörtüsü sözcüğü ve "kafanı aç" diye bir sözün ağzından çıkmadığını, saldırıya uğrayanın müvekkili olduğunu belirterek beraatini talep etti.

CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Aylin A.'yı "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Verilen ceza ertelenmedi.

İDDİANAME

İddiaya göre, manavda haber yapmak isteyen muhabir Meryem Nas Mercan, mikrofon uzattığı kadın müşteriden izin alınmadığı söylenerek sert tepki alması üzerine uzaklaştı. Aralarında tartışma çıkan taraflardan müşteri Aylin A.'nın Mercan'ın başörtüsüne hakaret ettiği iddia edildi. Mercan'ın şikayeti üzerine Aylin A. yakalanarak gözaltına alınmış, adliyeye çıkarılan Aylin A. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 11 Ocak 2023'te Aylin A.'nın Barbaros Bulvarı üzerindeki bir manavda alışveriş yaparken özel bir kanalda muhabir olan şikayetçinin röportaj yapmak istediği, Aylin A'nın kabul etmediği kaydedildi. İlk olarak şikayetçiye "Pazarcılığı sizden iyi biliyorum, soru sormayı ve izin almayı öğren. İnsanlığı öğren. Okula git. İnsanlık öğren, ABC'yi öğren" dediği, bunun üzerine şikayetçinin de "Pazarcılığı benden iyi bilemezsiniz, bana öğretemezsiniz. ABC'yi bilmiyor olsa şu an burada olmazdım" dediği belirtildi. Bu kez Aylin A'nın eliyle şikayetçinin kafasını işaret edip "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende" diyerek hakarette bulunduğu ifade edildi. İddianamede, sanığın "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.