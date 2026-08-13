Muhalefet ‘barış’ diyerek ‘evet’ derken, iktidar hiçbir öneriye destek vermedi: Cumhur İttifakı önerilerin tümüne ‘hayır’ dedi

Muhalefet partileri, yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa'ya itirazları olmasına karşın, “barış” gerekçesiyle “evet” oyu verdiklerini belirtti. Buna karşın; Meclis’in çalıştığı son bir ayda Cumhur İttifakı milletvekilleri muhalefetin tüm önergelerini yine reddetti.

Muhalefet, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında; maaşların en az asgari ücrete çıkartılması için üç ayrı önerge verdi. Ancak bu önergelerin hepsi ayrı ayrı oylanarak Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.

Muhalefet temmuz ayında; YENİ Partili Sibel Suiçmez’in 6284 sayılı yasaya ilişkin davalara Türkiye Barolar Birliği’nin ve ilgili baroların da dahil olabilmesi için hazırladığı yasa teklifini genel kurula getirdi. Verilen bir grup önerisiyle teklifin doğrudan genel kurul gündemine alınması istendi. Fakat bu öneri de kabul edilmedi.

GAZİLER İÇİN VERİLEN ÖNERGEYE RET

Muhalefetin yasa tekliflerine önerdiği eklemelerin yanında araştırma komisyonu kurulması için verdiği önergeler de Cumhur İttifakı’ndan destek alamadı. Gaziler Güvenpark’ta nöbet tutarken, muhalefet şehit yakınları ve gazilerin yaşadığı ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarının araştırılması için 28 Temmuz’da araştırma önergesi verdi. İktidar sıralarından bu önergeye “İletilen birçok meselenin farkındayız. Bunları da önceki meseleleri nasıl çözüme ulaştırdıysak yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözeceğimizi ifade ediyoruz” karşılığı geldi ve önerge reddedildi.

‘EN ADİL, GÜVENLİ SEÇİM SİSTEMİ BİZİM’

İYİ Parti’nin 22 Temmuz’da seçim güvenliğine yönelik verdiği araştırma önergesi, AKP’li Mustafa Arslan’ın “Türkiye’nin seçim sistemi rüştünü ispat etmiştir; bizim seçim sistemimiz tartışmasız olarak dünyanın en güvenli, en şeffaf, en adil seçim sistemidir” sözlerinden sonra reddedildi. DEM Parti’nin mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına karşı verdiği önergeye ise, iktidardan “Gerekli çalışmalar zaten yürütülmektedir. Bu nedenle, yeni bir Meclis araştırması açılmasına ihtiyaç duymuyor, önergeye katılmıyoruz” yanıtı geldi. Yine YENİ Parti’nin derinleşen barınma krizinin çözümlerinin belirlenmesi için verdiği önerge de kabul edilmedi.

‘NE ÇEVREYİ GÖZ ARDI EDERİZ NE KALKINMADAN VAZGEÇERİZ’

DEM Parti, 30 Temmuz’da kamuoyunda Zeytinlik Yasası olarak bilinen ve zeytinlik alanlarının madenciliğe açılmasıyla eleştirilen yasa teklifinin etkilerinin araştırılması için önerge verdi. İktidar buna karşı “Madencilik faaliyetlerimizde insanı ve iş güvenliğini önceleyen, çevreye duyarlı, katma değerleri yüksek, bilimsel esaslara dayanan ve sürdürülebilir ilkesinden taviz vermeden bir anlayışla çalışmaktır. Biz, ne çevreyi göz ardı ederiz ne de Türkiye’nin kalkınma hedeflerinden vazgeçeriz” yanıtını vererek önergeyi desteklemedi.