Muhalefet, borçlardaki artışa dikkat çekerek uyardı: ‘Bireysel iflaslar gündemde’

Bakırlıoğlu, Türkiye’de vatandaşın, esnafın, çiftçinin, KOBİ’lerin ve sanayicinin ağır bir borç-faiz sarmalına sürüklendiğini belirterek, bankacılık sektörünün resmi verilerinin ekonominin halini ortaya koyduğunu söyledi.

24 Temmuz 2026 tarihli verilere göre kredi kartı, kredili mevduat hesabı (KMH), ihtiyaç kredileri, konut ve taşıt kredilerinden oluşan toplam bireysel kredilerin son bir yılda yüzde 42 artarak 4 trilyon 704 milyar liradan 6 trilyon 677 milyar liraya yükseldiğini belirten Bakırlıoğlu, ihtiyaç kredilerinin aynı dönemde yüzde 44 artışla 2 trilyon 544 milyar liraya, bireysel kredi kartı borçlarının ise yüzde 43 artarak 3 trilyon 279 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

ÖDENEMEYEN BORÇLAR

Ancak asıl tehlikenin borç miktarındaki artış değil, artık ödenemeyen borçlar olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, son bir yılda bankaların takibe düşen bireysel alacaklarının yüzde 78 arttığını söyledi. İhtiyaç kredilerinde takibe düşen borçların yüzde 72 arttığına işaret eden Bakırlıoğlu, bireysel kredi kartlarında takipteki borcun ise 96.8 milyar liradan 178.7 milyar liraya yükseldiğini, artışın yüzde 84’e ulaştığını kaydetti.

‘ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR’

Ticari kredilerde de tablonun vahim olduğunu belirten Bakırlıoğlu, takipteki ticari alacakların son bir yılda yüzde 86 artarak 254 milyar liradan 473 milyar liraya çıktığını söyledi. Bakırlıoğlu, en ağır tablonun ise tarım sektöründe yaşandığını, Haziran 2025’te 7.3 milyar lira olan takipteki tarım kredilerinin Haziran 2026 itibarıyla 24.9 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Bakırlıoğlu, “Takibe düşen tarım borçları yalnızca bir yılda 3.5 katına çıktı. Çiftçi artık borcunu ödeyemiyor. Bu borçlar yapılandırılmazsa tahsil edilmesi de mümkün olmayacak” dedi.

‘BİREYSEL İFLASLAR GÜNDEMDE’

Esnafın, sanayicinin ve KOBİ’lerin iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Bakırlıoğlu, bugüne kadar sanayi şirketlerinin konkordatolarının konuşulduğunu ancak bireysel kredilerde yaşanan “patlamanın” bundan sonraki dönemde “bireysel iflasları” gündeme taşıyacağını ifade etti.

Kredi kartı yapılandırmasının da beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Bakırlıoğlu, mevcut uygulamanın vatandaşın yükünü hafifletmediğini söyledi.

Vatandaşın bankalara ödediği faizin ulaştığı boyutlara dikkat çeken Bakırlıoğlu, ticari kredilerde ortalama faizin yüzde 54, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 65 seviyesinde olduğunu belirtti. 100 bin liralık ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaşın, KKDF ve BSMV’nin de eklenmesiyle aylık maliyetinin yüzde 6.4’e, yıllık maliyetinin ise yüzde 110’a ulaştığını ifade eden Bakırlıoğlu, “36 ayın sonunda vatandaş 100 bin lira borç için toplam 260 bin lira ödüyor. Bunun 160 bin lirası faiz. Bu düzen insanların emeğini, alın terini ve geleceğini bankalara teslim ediyor” diye konuştu.

‘FAİZ 10 KAT ARTTI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında dile getirdiği “Nas var. Faiz sebep, enflasyon sonuç” sözlerini anımsatan Bakırlıoğlu, ortaya çıkan tablonun tam tersini gösterdiğini söyledi. 2021 yılında vatandaşların bireysel krediler için ödediği toplam faizin 118 milyar lira olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, 2025 yılına gelindiğinde bu rakamın 1 trilyon 222 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Aynı dönemde toplam bireysel borcun 6.7 kat arttığını, buna karşılık ödenen faizin tam 10 kat yükseldiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vatandaşı faizden kurtarma vaadiyle çıktıkları yolun sonunda milyonlarca insanı tarihin en ağır faiz yükünün altına soktular. Bugün borç büyüyor, faiz büyüyor, takipteki alacaklar büyüyor. İnsanlar artık borcunu çeviremez hale geldi. Faiz indirip de sonunda vatandaşı faize boğmayı ancak AKP iktidarı becerebilirdi.”