Muhalefet bu hafta açılacak Meclis’in fon krizi için bir an önce komisyon kurmasını istiyor: ‘Krizin bürokrasi ve siyasi ayağı bulunmalı’

Yeni yasama yılı çalışmalarına 1 Ekim itibariyle başlayacak Meclis’in ilk gündeminin fon krizi olması bekleniyor. Bu kapsamda muhalefet partilerinin hepsi Meclis açılır açılmaz bir araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceğini belirtiyor. İktidarın da benzer bir önergeyi Meclis’e getirebileceği söyleniyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te bu konuda bir komisyon kurulursa, bunun göstermelik olmaması gerektiğini vurguladı. En son okul saldırılarından sonra bir komisyon kurulduğunu anımsatan Emir, bu komisyonların “sadece toplumun tepkisinin azaltıldığı yerler değil, gerçekten tedbirler alınan, araştırmalar yapılan yerler olması gerektiğini” söyledi.

‘BAKANLARIN BİLDİĞİ BİR VURGUN VAR’

“Sonuç alınmayacak, göstermelik, kamuoyu dikkatini dağıtan bir komisyon olmamalı” diyen Emir “Bakanların bildiği, bağıra bağıra gelmiş bir vurgun var. Bunu seyredenlerin, yol verenlerin, kendisine ve yakınlarına para kazandıranların bu işi çözemeyeceği ortadadır. Gerçekten etkili bir mekanizmayla tüm sorumluları, buradan zenginleşenleri ortaya koyacak bir iradeye ihtiyaç var. Ama biz iktidardan bugüne kadar söz dışında bir şey göremedik” ifadelerini kullandı.

‘KAÇAMAYACAKLARI BİR YERE SIKIŞTILAR’

Krizde adı geçen AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın genel başkan yardımcılığından istifasına değinen Emir “Kaya’nın istifası aslında artık kaçamayacakları bir yere sıkıştıklarını gösterir. Belki onu vererek bu işin altından kalkma, bu işten temizlenme algısı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa bu sistem içinde onlarca Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu, bürokrasi ve siyasal ayağı araştırılmadan bu işin asla temizlenmeyeceğini bilmeleri gerekir” diye konuştu.

‘MASUMİYET KARİNESİNİ HATIRLADILAR’

Öte yandan; AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Kaya’nın istifası sonrası yaptığı “Biz masumiyet karinesine inanırız. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacağımız şeyler var. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur” açıklamasını ve belediye soruşturmaları üzerinden Özgür Özel’i hedef almasını da yorumlayan Emir, “Masumiyet karinesi herkes için geçerli. Hukukun temel ilkelerini hatırlamaları önemli. Ama siyasetin, bürokrasinin milyarları götürmesi konuşuluyor; onlar hâlâ bize saldırmayı ihmal etmiyor” tepkisini gösterdi.