Muhalefetin fon krizi önergesine ret: İktidar araştırmaları yeterli buldu

TBMM Genel Kurulu bugünkü oturumunda yine fon krizini konuştu. AKP adına iki gündür nöbetçi olan ve krizle ilgili “Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum” açıklamasını yapan grup başkanvekili Özlem Zengin’in yerine Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun grup başkanvekili olarak genel kurulda yer alması dikkat çekti.

MUHALEFET ‘FON KRİZİ’ DİYOR, İKTİDAR ‘UZAY KONGRESİ’

Oturumun açılışında söz alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen “Listeleri yayınlayın. Kimin ne kadar, hangi miktarda bu alçaklığa karıştığını herkes bilsin, kimse hakkında spekülasyon yapılmasın” derken İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz “Bu araştırma komisyonunun kurulması iktidarın rızasına bağlı bir şey değil. TBMM’nin onuruyla alakalı bir durum” değerlendirmesini yaptı. Butlan yönetimindeki CHP’nin grup başkanvekili Sevda Erdan Kılıç da “Üç gündür uğraşıyoruz, bütün muhalefet partilerinin önergeleri var aynı konuda. O yüzden artık bu konuyu daha tartışmak yerine ortak bir önergeyle araştırma komisyonunu kurmak zorundayız” dedi.YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da AKP’nin genel kurula sunduğu önergelere dikkat çekerek “Muhalefet parti grupları araştırma önergelerini vermiş, bir komisyon kurulması için davet ediyor. AKP’nin grup önerisi, çalışma gün ve saatlerinin düzenlenmesi. Yine AKP’nin gündem dışı konuşması, uzay kongresi. Gerçekten gündeme çok hâkim bir iktidar grubuyla karşı karşıyayız” tepkisini gösterdi.

"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Muhalefetin açıklamalarına yanıt veren Akbaşoğlu “Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. Yargı yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde yapıyor. Milletimizin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkârlık ve sahtekârlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de ruzicezada, mahkemeyi kübrada Cenab-ı Allah’a mutlaka verecektir. Devlet Denetleme Kurulumuz bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Meselenin siyasi veçhesine gelince... AK Parti ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bizim bu aziz milletten başka hiçbir kimseye diyet borcumuz yoktur. Cenab-ı Hakk’a bir borcumuz var; Allah’ın izniyle hiçbir faniye hiçbir borcumuz yoktur. Sonuna kadar gidilecek, hesap herkesten sorulacaktır” dedi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Grup başkanvekillerinin tartışmasından sonra muhalefetin, krizin araştırılması için verdiği önergelerin görüşülmesine geçildi.

Yeni Yol Grubu’nun önergesi üzerine söz alan YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan “6 parti diyor ki ‘Milletvekilleri olarak fon yolsuzluğunu araştıralım.’ Bir parti diyor ki ‘Araştırmayalım.’ İşin özü bu. İnceldiği yerden kopsun. Çekin tuğlayı, bu duvar yıkılsın. ‘Listeyi açıklayın’ dedik, dün Özlem Hanım (AKP Grup Başkanvekili) ‘Evet’ dedi, bugün Akbaşoğlu geldi; AKP olduğu yerden beş, on adım geri gitmiş” ifadelerini kullandı. Önerge üzerine söz alan AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise iktidar kanadının daha önce yaptığı açıklamaları yineleyerek “muhalefeti sorumlu bir dil kullanmaya” çağırdı. Aksu şu an gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyleyerek önergeye katılmadıklarını belirtti. Yapılan oylamada da önerge reddedildi.

BİR RET DAHA

Yeni Yol Grubu’nun önergesinden sonra İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin de aynı konuda verdiği önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.