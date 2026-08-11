Muhalefetten, CİMER’e başvuru ‘paralı olsun’ önerisi: ‘Komşu komşuyu şikayet eder hale geldi’

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yaptığı konuşmada, CİMER’e yönelik eleştirilerini dile getirdi. Akbulut, şunları söyledi:

“CİMER diye bir uygulama var, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Komşu komşuyu şikâyet eder oldu, esnaf esnafı şikâyet eder oldu; birçok vatandaşımız birbirlerini ispiyonlamak için kullanıyor bu CİMER’i.”

‘PARALI OLSUN’

Amacına aykırı kullanımın önüne geçilmesi için öneride bulunan Akbulut, “En azından, bunu kaldıramıyorsak, paralı yapalım. Nerede, ne kadar eli boş adam varsa geçip karşısına CİMER’e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyorlar ve daha sonra buraya, CİMER’e herhangi bir şikâyet gelince de direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa oradan, CİMER üzerinden birbirleriyle hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. CİMER’in daha sağlıklı kullanılabilmesi adına en azından paralı olmasını talep ediyorum” dedi.

‘MİLYONLARCA EV GENCİ’

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici de, gençlerin unutulduğunu belirterek, “Milyonlarca ev genci var. Bugün gençler sadece iş aramıyor; adalet, özgürlük ve gelecek aramakta. Zaten ülkemiz, İnsani Özgürlük Endeksi’nde 165 ülke arasında 144. sırada. Diplomasına uygun iş bulamayan, torpil düzeniyle mücadele eden ve iş yerinde mobinge uğrayan bir sürü genç kardeşimiz var” dedi.

‘GENÇLER ÇEKİNİYOR’

Konserlerin yasaklandığına işaret eden Bilici, “Sosyal medyada fikir beyan etmekten, hatta yorum yapmaktan çekiniyor gençler. Niye? Çünkü CİMER sopası var” dedi. Bilici, gençlerin umutsuzluğu değil “hakkaniyeti ve liyakati”, güçlü, modern bir Türkiye’yi hak ettiklerini belirterek, “Maalesef gençlerin gitmesiyle beyin göçü yaşıyoruz” diye konuştu.