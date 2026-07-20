Muhalif sesler Ankara’da buluştu: Muhalif yurttaşlar, tek çatı altında toplanıyor

Türkiye’nin aydınları, emekçileri, fikir insanları, gençleri, emeklileri ve toplumun tüm muhalif kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da “Birleşik bir muhalefet” için buluştu. TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde buluşan ilericiler, “Birleşik Bir Muhalefet Yolunda Yan Yana Geliyoruz” forumu gerçekleştirdi. Foruma, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Dr. Fevziye Sayılan, Doç. Dr. Galip Yalman, Seçilmiş CHP PM üyesi İlhan Cihaner, Yazar Bayazıt İlhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, eski TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, eski TTB Başkanı Alpay Azap, Eriş Bilaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Yurttaş Birlikteliği Platformu Başkanı Şenal Sarıhan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gazeteci Zeynel Lüle, Birleşik metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Nurcan Gökdemir, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe Yalçın Karatepe, Yazar Oğuzhan Müftüoğlu, Tüm Emeklilerin Sendikası genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen katıldı. Etkinlikte çeşitli formlar dağıtılarak katkı sağlamak isteyenlerin hangi alanda katkı sağlayabileceği soruldu.

‘BU REJİM, ANCAK ORTAK MUHALEFETLE DURDURULABİLİR’

Forumda, Türkiye’nin tüm kesimlerinin yaşadığı ekonomik, sosyal ve politik sorunlar konuşuldu. Buna yönelik çözüm önerileri de tartışılırken, ortak muhalefet çatısı oluşturma fikri ele alındı. Bu yönteme yönelik yol haritası çizilen forumda, kullanılması gereken dil ve benimsenmesi gereken anlayış tartışıldı. Forumun açılış konuşmasını Emin Koramaz yaptı. Koramaz, “Yaşadığımız şey, kökten bir rejim sorunudur. Bu ülkenin tüm kurumlarını tek kişinin iradesine teslim eden, cumhuriyetin laik ruhunu istismar eden bu rejimde, tüm kazanımlar, varlıklar talan ve tasfiye edildi. Kamusal hizmetler himmet aracına dönüştürüldü. Tarikat ve cemaatlere terk edildi” dedi. Koramaz, “Bu rejim, ancak tüm kesimlerin ortak muhalefetiyle durdurulabilir. Bir kötülük düzenine dönüşen bu iradenin birkaç siyasetçiye bırakılamayacak kadar büyük bir sorun olduğuna inanıyoruz. Beklentimiz, öneren ve kuran bir muhalefet anlayışının geliştirilmesidir. Meclis aritmetiğine değil, halka dayalı muhalefettir” ifadelerini kullandı.

‘DEMOKRATİK BİR GELECEK SORUNU’

Koramaz’ın ardından konuşma yapan Ali Ekber Çakar ise, “Bu rejim toplumu baskı ve yasakla, yoksullukla yönetmektedir. Sorun demokratik bir gelecek sorunudur. Elbette yan yana gelmek tek başına yeterli değildir. Ortak mücadelenin kalıcı, örgütlü olması ve halkın sorunlarına temas etmesi gerekir. Toplumun tüm kesimlerinin ortak sesi olmalıdır. Bu irade buradan büyüyecek ve gerici iktidarı yeneceğiz” diye konuştu.

ÖRGÜTLÜLÜĞÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Daha sonra kürsüye çıkan Özkan Atar da, Türkiye’de yaşanan sorunlar ve emekçilerin verdiği reaksiyonları anımsatarak örgütlülüğün önemine dikkat çekti. Atar’ın ardından konuşmasını yapan Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, “Dünyada ve Türkiye’de değişen zamanlarda yaşıyoruz. Nelerin hızla değişeceğini öngörebilmeliyiz. Eşkıyanın ne yapacağı belli olmaz denilir. Zor zamanlarımızın bir yönü, gerçekten eşkıyanın ne yapacağının oldukça belli olduğu bir zaman. Sosyalistlere yönelik baskıların arttığı, demokratik düzenin ortadan kalkması için hamlelerin artacağı bir zemin var. Önümüzdeki dönemde eşkıyanın belli olan yeni girişimlerine karşı hazırlıklı olmak lazım. Bu yan yana duruş, mutlaka çok yumuşak olmalı. Söylemde yumuşak, eylemde ilkeli ve güçlü olmak gerekir” dedi. Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Erdoğdu, “Tüm muhalefet partileri kendi uğultusunu dinliyor. Başkalarını da dinlemek gerekiyor. Ancak öyle büyük bir akım haline gelebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

‘ARTIK İNŞA SÜREÇLERİNİ DE ÖRGÜTLEMELİYİZ’

Eğtim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da etkinliğin öneminin başlangıç adımı olarak çok önemli olduğunu belirtti. Irmak, gençlerin ve emekçilerinin aydın görüşlü yurttaşların mücadelesine eklemlenmesinin önemine dikkat çekti. CHP’li Günaydın ise, iktidarın NATO zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump’a karşı tutumundaki çelişkiye dikkat çekti. Gezi Parkı eylemlerinin büyüklüğüne de dikkat çeken Günaydın, “Gezi bugün dünyanın en büyük direnişi olarak tarihe geçip başarılı olamadıysa, mesele örgütlü olmakta. Örgütlenmenin yolu, mahalleden, fabrikalardan geçer ama burada siyasi partileri ötekileştirmemek gerekir. Herkes kendi alanından bu örgütlenmeye bir alev atmaya devam edecektir. İtirazı örgütlüyoruz, çok güzel. Ama artık inşa süreçlerini de örgütlemeliyiz. Zaman, öfkeyi umuda dönüştürme, umudu örgütleme zamanı” değerlendirmesini yaptı. Yurttaş Birlikteliği Platformu Başkanı Şenal Sarıhan ise konuşmasında, etkinliğin önemine dikkat çekerek yurttaşların eşitliğine, mücadele sırasında kimsenin kimseyi ayırmaması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmacılar, akşam saatlerine kadar konuşmalarını sürdürerek foruma katkıda bulundu.