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Muhammed Yarız kimdir? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız kaç yaşında, nereli?

Muhammed Yarız kimdir? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız kaç yaşında, nereli?

13.09.2026 01:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muhammed Yarız kimdir? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız kaç yaşında, nereli?

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Birevim Başkan Vekili olarak gündeme gelen Muhammed Yarız'ın hayatı, kariyeri ve hakkındaki hukuki iddialar merak konusu oldu. Peki, Muhammed Yarız kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Muhammed Yarız hakkında merak edilenler...
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Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık fonları yöneten Pusula Portföy'ün tepe ismi Muhammed Yarız, son günlerde hakkında çıkarılan yakalama kararı ve yurt dışına kaçtığı yönündeki iddialarla Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti. 

MUHAMMED YARIZ KİMDİR?

Muhammed Yarız eğitim hayatını İstanbul'da, Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Güncel şirket verilerine göre Muhammet Yarız, 633,8 milyar lira gibi devasa bir portföy büyüklüğünü yöneten Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Aynı zamanda  Birevim'de hissedar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta, Pusula Yatırım Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

MUHAMMED YARIZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı bir soruşturma kapsamında Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddialara göre Yarız, cep telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris üzerinden deniz yoluyla Yunanistan'a kaçtı. Yargı makamları, olayların hemen ardından Yarız'ın tüm mal varlığına ve banka hesaplarına tedbir kararı koydu. Bu sürecin, Pusula Finans Holding ve iştiraklerinin Tera Grubu'na devri için resmi kurum onaylarının beklendiği çok kritik bir zaman diliminde yaşanması dikkat çekti.

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