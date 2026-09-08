Muharrem İnce'den Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimine tepki

Üsküdar Belediyesi’nde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın 22 oyla kazandığı belediye başkanvekilliğine AKP'nin itirazının kabul edilmesinin ardından bugün yeniden seçim gerçekleşti.

Meclis'te AKP-MHP ittifakının 21, CHP ve YENİ Parti'nin ise 23 üyesi bulunmasına karşın CHP'li iki ismin tutuklanması nedeniyle iki gruptan da 21'er kişi oy kullandı.Seçimde, CHP’nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Seçimde ilk turda AKP'nin adayı Gültekin 21, CHP'nin adayı Çetinkaya 19 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Gültekin 22, Çetinkaya 20 aldı. Üçüncü turu da Dündar Ziya Gültekin önde tamamladı. Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı.

Dördüncü turda da 23 oy alan AKP'li Dündar Ziya Gültekin belediyenin yeni başkanvekili oldu.

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Üsküdar'daki seçime sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediye Başkanı’nı tutukla, meclis üyelerini transfer et, transfer edemediklerini gözaltına al, sonra da 4. tur sonucu ‘belediyeyi kazandık’ de. Bu kazanmak değil, bu hem belediyeyi hem de millet iradesini gasp etmektir. Bu millet bunu görecektir, hesabını sandıkta soracaktır!"