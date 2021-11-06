Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken bir süre parti otobüsünü kullandı.
Memleket Partisi Basın Bürosu, İnce'nin karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken parti otobüsünü kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, otobüs hareket ettikten sonra yanındakilerden bir Malatya türküsü açmalarını isteyen İnce, yoldan geçen bazı araç sürücülerini de selamlıyor. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Etek Sarı türküsü eşliğinde bir süre otobüsü kullanmaya devam eden İnce, otobüsün şoförüne ise "Şimdi ben otobüsü senin yerine kullanıyorum, sen de Malatya'da benim yerime konuşma yapacaksın" diye espri yapıyor.
Muharrem İnce, otobüs kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından da "Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım" diyerek paylaştı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak
- Bakana pankartlı tepki
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi
- Erdoğan hakkında çarpıcı sözler
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- Akşener'in ziyareti öncesi 'MHP' gerginliği
- ''Bunun olma ihtimali yok''