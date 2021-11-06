Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 15:52

Memleket Partisi Basın Bürosu, İnce'nin karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken parti otobüsünü kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, otobüs hareket ettikten sonra yanındakilerden bir Malatya türküsü açmalarını isteyen İnce, yoldan geçen bazı araç sürücülerini de selamlıyor. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Etek Sarı türküsü eşliğinde bir süre otobüsü kullanmaya devam eden İnce, otobüsün şoförüne ise "Şimdi ben otobüsü senin yerine kullanıyorum, sen de Malatya'da benim yerime konuşma yapacaksın" diye espri yapıyor.

Muharrem İnce, otobüs kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından da "Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım" diyerek paylaştı.