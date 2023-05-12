Muharrem İnce'den gençlere mektup: 'Umudunuzu, inancınızı diri tutun'

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gençlere seslendiği bir video yayımladı. İnce, kendisine yönelik iftiraların seçmenleri etkilediğini ve adaylıktan çekilmesinin nedeninin de bu olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:31
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini dün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklama ile duyuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini destekleyen gençlere seslendi.

Adaylıktan çekilmesinin ardından parti genel merkezi önünde ağlayan gençlere dikkat çeken İnce, Twitter hesabından bir video paylaştı.

İnce, "Sevgili gençler, güzel evlatlarım; bu mektubum sizlere..." notuyla paylaştığı videoda, hakkında paylaşılan her belge ve görüntünün montaj olduğuna dikkat çekti.

Muharrem İnce, kendisine yönelik iftiraların seçmenleri etkilediğini ve adaylıktan çekilmesinin nedeninin de bu olduğunu ifade etti.


adaylık Gençler Memleket Partisi Muharrem İnce video

İlgili Haberler

Son Dakika: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'ye teslim edildi

Son Dakika: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'ye teslim edildi
Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'den yeni paylaşım

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'den yeni paylaşım
Son Dakika... Tarihe geçecek an! Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Son Dakika... Tarihe geçecek an! Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

En Çok Okunan Haberler