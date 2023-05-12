Muharrem İnce'den gençlere mektup: 'Umudunuzu, inancınızı diri tutun'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:31

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:41

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini dün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklama ile duyuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini destekleyen gençlere seslendi.

Adaylıktan çekilmesinin ardından parti genel merkezi önünde ağlayan gençlere dikkat çeken İnce, Twitter hesabından bir video paylaştı.

İnce, "Sevgili gençler, güzel evlatlarım; bu mektubum sizlere..." notuyla paylaştığı videoda, hakkında paylaşılan her belge ve görüntünün montaj olduğuna dikkat çekti.

Muharrem İnce, kendisine yönelik iftiraların seçmenleri etkilediğini ve adaylıktan çekilmesinin nedeninin de bu olduğunu ifade etti.