Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni ayrıntılar: Aramalarda 20 tabanca ve 2 bin 507 mermi ele geçirildi

Adalet Bakanlığı, Büyük Birlik Partisi’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Mustafa Kaya İstektepe’nin 25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Soruşturma kapsamında, helikopterin kaza/kırıma uğraması ve sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yürütülen soruşturmalar ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaası dikkate alınarak kapsamlı incelemeler yapıldığı kaydedildi.

"YASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNA YÖNELİK KUVVETLİ ŞÜPHE

Buna göre çalışmalar neticesinde olay günü olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları, olay yerine giden askeri helikopterin sözde kırıma uğraması sonrasında seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel, Muhsin Yazıcıoğlu’nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonrasında olay yerinde görev yapan sivil kırım ekibinin, askeri kaza kırım ekibi ile birlikte hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel, koordinat tespiti ile görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu kapsamda söz konusu kişilerin, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında, “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 10 ilde, bu sabah saat 05.00’te 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 25 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 adet tabanca, 2.507 adet farklı çaplarda mermi, 35 adet şarjör, 2 adet av tüfeğinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma; maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, olayda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.