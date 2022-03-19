Müjdat Gezen'den çok konuşulacak Binalı Yıldırım taklidi

Uğur Dündar'ın Tele1'deki Demokrasi Arenası programına konuk olan Müjdat Gözen, katıldığı programda özel tiplemeler yaptı. Müjdat Gezen, 'yanlı yayındayım' diyerek Binalı Yıldırım'ın da taklidini yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 12:32
Müjdat Gezen'den çok konuşulacak Binalı Yıldırım taklidi
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RTÜK’ün Sedef Kabaş’ın sözlerini gerekçe göstererek 5 hafta yayın yasağı getirdiği Demokrasi Arenası dün akşam yeniden ekranlara döndü.

Gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olan Müjdat Gezen'in Binali Yıldırım taklidi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müjdat Gezen, telefonla konuşarak "Cemil şu an yanlı yayındayım. Yanlı yayındayım diyorum aklım bizim kanallara gidiyor, canlı yayındayım. Merak etme o ihale oldu bitti. O iş bitti, bitti. En düşük fiyatı biz vermişiz. Zaten bizden başka katılan olmadı" sözleri ile Yıldırım'ı taklit etti.



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