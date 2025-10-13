Mülk sahipleri için yeni dönem: 'Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim'

Ev sahiplerinin en çok zorlandığı kira, kiracı ve mülk yönetimi süreçlerine yeni bir çözüm geldi. Ehane, kira takibinden bakım onarıma, hukuki işlemlerden kiracı bulmaya kadar tüm süreçleri tek platformda toplayarak, mülk sahiplerine kolay ve güvenli bir yönetim deneyimi sunuyor.

Ehane; kira tahsilatı, gider takibi, bakım-onarım, sözleşme hazırlığı, bildirim gönderimi, tahliye ve hukuki işlemler gibi ev sahiplerinin zaman alan tüm işlerini profesyonel ekibiyle yürütüyor. Böylece kullanıcılar yalnızca kira gelirini alıyor, tüm operasyonel detaylar Ehane tarafından yönetiliyor.

Platform, mülk sahiplerinin sözleşmeden evrak yönetimine kadar her adımı dijital ortamda takip etmesine imkân tanıyor. Ehane kullanıcıları, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden tüm süreci anlık olarak izleyebiliyor.

Kira ödemeleri, bakım talepleri ve kiracı iletişimi gibi başlıklar raporlar ve bildirimlerle düzenli olarak paylaşılıyor. Ayrıca kullanıcılar, çağrı merkezi üzerinden asistan desteği de alabiliyor. Platform, Türkiye’deki gayrimenkullerini uzaktan yönetmek isteyen yurt dışındaki ev sahipleri için İngilizce dil seçeneğiyle hizmet veriyor.