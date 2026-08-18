Münbiç’te IŞİD’in üst düzey askeri sorumlusu yakalandı

Suriye'de IŞİD'in üst düzey askeri yöneticilerinden Hamza Abdullah Muhammed’in, Halep'in doğusundaki Münbiç kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

HTŞ yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ebu Cihad el-Muhacir” kod adını kullanan Muhammed’in, İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun “uluslararası ortaklarla işbirliği içinde” gerçekleştirildiği ifade edildi.

IŞİD’İN “ŞAM VİLAYETİ” SORUMLUSU

Bakanlığın açıklamasına göre Muhammed, IŞİD’in “Şam Vilayeti”nin genel askeri sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Muhammed’in daha önce örgütün eski genel askeri sorumlusunun yardımcılığını yaptığı, daha önce de IŞİD’in “İdlib Vilayeti” sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı.

HTŞ yönetimi, Muhammed’i IŞİD’in önde gelen askeri yöneticilerinden biri olarak tanımladı.