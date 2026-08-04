Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı

1971 yılında 'milli park' ilan edilen ve çok sayıda yaban hayvanı ile endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Venk bölgesinde dün akşam saatlerinde, orman yangını çıktı. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Sarp araziyi aşarak bölgeye ulaşan ekipler, gece boyunca alevleri kontrol altına almak için çalışma yürüttü. Sabah saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi sonrası görevlendirilen Skorsky tipi askeri helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü'nden aldığı suyu yangın bölgesine taşıyan helikopterin havadan, ekiplerinse karadan yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken; Tunceli Valisi Şefik Aygöl de yangın bölgesine geldi.

'TAMAMEN İNSAN GÜCÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ'

Vali Şefik Aygöl, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün saat 16.46 itibarıyla yangın ihbarı yapıldı. Dünden beri ekiplerimiz müdahale ediyor. Yaklaşık 2 hektarlık, oldukça sınırlı bir alanda etkili oldu. Bundan sonra daha çok soğutmaya yönelik olarak helikopterlerle müdahaleler devam edecek. Arkadaşlarımız sabaha kadar çalıştı. Tunceli, en fazla ormanlık alana sahip şehirlerden biri. Meşe ağaçları yanması en zor ağaç türlerinden biri olduğu için yangın daha çok örtü yangını şeklinde gelişti. Bölgede 50'nin üzerinde personel görev yapıyor. Karayoluyla ulaşılamayan bir alan olduğu için tamamen insan gücüyle müdahale edildi" dedi.

'DAĞ SARIMSAĞI TOPLAYANLAR BÖLGEYE ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Vali Aygöl, yangının çıkış nedenine ilişkin de "Burası piknik alanı değil. İlk değerlendirmemize göre, şu anda dağ sarımsağının toplandığı dönemde olmamız nedeniyle köylülerimizin bu amaçla bölgeye çıktığını düşünüyoruz. Yangının çıkış nedeni teknik incelemenin ardından netlik kazanacak" diye konuştu.