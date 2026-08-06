Murat Ağırel'den çarpıcı kulis bilgisi: AKP'nin yönettiği 3 belediyeye operasyon geliyor!

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, katıldığı bir programda dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ağırel, önümüzdeki günlerde AKP’li belediyelere yönelik operasyon yapılabileceğini ileri sürdü.

"AKP'NİN YÖNETTİĞİ BİRKAÇ BELEDİYEYE OPERASYON YAPILACAK"

Katıldığı Sözcü TV yayınında, operasyon iddiasına ilişkin kulis bilgilerini aktaran Murat Ağırel, şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemde AKP'li belediyelere operasyonları da konuşacağız. AKP'nin yönettiği birkaç belediyeye operasyon yapılacak. Benim bildiğim üç tane var. 'Yolsuzluk' denildiği zaman herkese eşit davranılıyor gayesi de olabilir. Üç belediyeye operasyon yapılacağını Adalet Bakanlığı kaynaklarından öğrendim."