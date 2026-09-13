Murat Ağırel, eşine yönelik çirkin saldırıları tek tek paylaştı: 'Umarım Emniyet benden önce bu kişiyi bulur...'

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in eşi, sosyal medyada çirkin saldırıların hedefi oldu.

X platformunda, Ağırel'in hayat arkadaşına yönelik cinsiyetçi paylaşımlar yapıldı.

AĞIREL TEK TEK PAYLAŞTI

Murat Ağırel, söz konusu paylaşımların ekran görüntülerini paylaşarak Emniyet'e çağrı yaptı ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"UMARIM EMNİYET BENDEN ÖNCE BU KİŞİYİ BULUR"

Kişisel X hesabından paylaşımları ifşa eden Ağırel, "Elbette suç duyurusunda bulunacağım. Ancak sözüm olsun umarım emniyet benden önce bu kişiyi bulur" dedi.

Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"'Murat o dizi setinde eşini satarken yakalanmıştı.'

'Murat’ın karısı fuhuştan ceza aldı.'

Daha önce çocuklarıma yönelik tecavüz içerikli, insanın aklının dahi alamayacağı paylaşımlar yaptılar.

Şimdi hedefte hayat arkadaşım var.

Peki bunu yapan kim?

'Abese İrca' takma adlı hesabı kullanan Niyazi Canbaz. Hakkındaki uyuşturucu dosyası ve geçmişi ayrıca ortada. Bunların belgelerini gerektiğinde ilgili mercilere de sunacağım.

Peki sebebi ne?

Gazetecilik.

Gökçek dosyasını anlattıktan sonra sistematik bir saldırının hedefindeyim. Hakaret ettiler, küfür ettiler, iftira attılar. Bugüne kadar yapılanların tamamını tek tek kayıt altına aldım ve savcılığa taşıdım.

Ancak bu kez başka bir sınır aşıldı.Paylaşımlara bakın.

'Murat o dizi setinde eşini satarken yakalanmıştı.' 'Murat’ın karısı fuhuştan ceza aldı.'

Bu ahlak yoksununun paylaşımları ile kendine gazeteci diyen aparatlar gün boyunca beni hedef gösterdiler.

Elbette suç duyurusunda bulunacağım. Ancak sözüm olsun umarım emniyet benden önce bu kişiyi bulur."