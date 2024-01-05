Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 05.01.2024 - 10:25

Yaklaşan yerel seçimlerin ardından AKP'nin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu olmaya başladı. Öne çıkan isimlerden biri olan Murat Kurum'un kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında? Murat Kurum nereli? Murat Kurum nereye aday olacak?

MURAT KURUM KİMDİR?

inşaat Yüksek Mühendisi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı.

MURAT KURUM'UN SİYASİ KARİYERİ

2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

MURAT KURUM EVLİ Mİ?

Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MURAT KURUM NEREYE ADAY OLACAK?

Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AKP'nin adayı olması bekleniyor.