Murat Kurum: 'Orman yangınlarında 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kumluca, Muğla'nın Seydikemer ve Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığını bildirdi.

65 BÖLÜM AĞIR HASAR ALDI

İlk tespitlere göre Antalya, Muğla ve Balıkesir'de toplam 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığı veya yıkıldığını belirten Kurum, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir'de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, hasar gören bağımsız bölümlerin 20'si Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 39'u Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 6'sı ise Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.