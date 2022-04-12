Murat Ongun'dan 'Fazilet durağı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmalar hakkında konuştu. Ongun, "Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 21:04
Murat Ongun'dan 'Fazilet durağı' açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

FAZİLET DURAĞI TARTIŞMASI

29 Mart 2020'de, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak Ongun"Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi. 


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