Murat Ongun'dan 'Fazilet durağı' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmalar hakkında konuştu. Ongun, "Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.
FAZİLET DURAĞI TARTIŞMASI
29 Mart 2020'de, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak Ongun"Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi.
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