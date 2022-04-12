Murat Ongun'dan 'Fazilet durağı' açıklaması

12 Nisan 2022 Salı, 21:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

FAZİLET DURAĞI TARTIŞMASI



29 Mart 2020'de, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak Ongun"Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi.