Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, yeni kitabı için tanıtım düzenledi: 'Cumhuriyet bize perspektif sunuyor'

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Cumhuriyet Kitap’tan çıkan yeni kitabı “21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet” için dün Ankara Binicilik İhtisas Kulübü’nde tanıtım toplantısı düzenledi.

Tanıtıma CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat gibi isimler katıldı.

‘HEPİMİZ BU ÜLKENİN VATANSEVERLERİYİZ’

Toplatıda konuşan Uysal; Türkiye’nin mevcut sosyo-ekonomik tablosunu, derinleşen güven krizini ve küresel gelecekte bekleyen büyük teknolojik dönüşümlere değendi.

Kitabını yazma nedenine yönelik Uysal; “Gündem çok sıcak. Hepimizin belleğini darma duman ediyor. Hafızasamızı sıfırlıyor. Ama durup toplamına da bakmak gerekiyor. Hepimiz ne iş yaparsak yapalım bu ülkenin vatanseverleriyiz. Ben bu karmaşada hem ideolojik, hem sınıfsal olarak geleceğe bakmak istedim” dedi.

‘AĞIR BİR DEPRESYON 86 MİLYONU SARIYOR’

“İçinde bulunduğumuz şartlar çok olumsuz” diyen Uysal; “Fiilen savaş ve işgal yok ama onun dışında ne ararsanız var. Türkiye dünyanın üretimine ayak uyduramıyor. Bunun en önemli nedeni teknoloji, sermaye, inovasyon açığımız. İnanılmaz bir gelir dağılımı bozukluğu var. Yurtdışına çıkmak isteyen gençler, birbirini anlamak istemeyen toplum kesimleri, yargıya, sokakta, hayata güvensizlik... Gıda alımında halkımızın 3’te 2’si zorlanıyorum diyor. Biz günlük gündemin telaşındayken, ağır bir depresyon 86 milyonu, bütün insanlarımızı sarıyor” ifadelerini kullandı.

'BU GİRDAPTAN ÇIKABİLİRİZ’

Bu girdaptan çıkılması gerektiğini vurgulayan Uysal; çıkış yolunun planlama, yüksek teknoloji ve güçlü altyapıdan geçtiğini belirtti.

Uysal; “Bu girdaptan çıkabiliriz. Kurumsallığı pekiştireceğim, güveni ve sosyal adaleti tesis edeceğim, üretim ekonomisini oluşturacağım. Bu ülkede İnternet Çağı'nın, dijital zekâ çağının altyapısına yatırım yapacağım. Sağlıklı veri oluşumu için altyapı kurup o verileri analiz edecek veri analitiği eğitimini, analitik ve eleştirel düşünceyi geliştireceğim. İşlemci teknolojisine, yazılım iklimine yatırım yapacağım. Bütün bunları kuantum tekniklerle koruyacak akademik çalışmaları ve ulusal bulut sistemini hayata geçireceğim. Nanoteknoloji kullanıp start-up firmalarını destekleyeceğim. Dünyaya giden insan kaynağımız için tersine göç tedbirlerini alacağım. Üretimde teknolojiyi arttıracağım, her sektörde en iyisini ben üreteceğim. Tersine göçün koşullarını sağlayacağım” diye konuştu.

‘EKOPOLİTİĞİ OLMAYAN BİR TARİH BOŞ DEDİKODUDUR’

Gelecekte dünya nüfusunun 9 milyara yükseleceğini, bu nüfusun sadece 3 milyarının çalışan nüfus olacağını, kalanından bir kısmının da yok olacağının öngörüldüğünü belirten Uysal; “Üniversitelerimiz bitmiş. Siyasete güven azalmış, adalete güven yerlerde. Ama buradan çıkarız. Milletlerin, okul kitaplarına koyduğu örnekleri vardır. Bizde ‘Mahcubiyet Dönemi’ diye adlandırdığım bir dönem var. 1832’den başlatıyorum, Kavalalı Mehmet Paşa’ya yenilmelerle... Kendi valini yenemediğin için kapitülasyonlara boğuluyorsun. Olayın ekopolitiğine bakmazsak, çocuklarımıza nasıl aktarım yapacağız? 1875’te Abdulaziz’i moratoryum ilan ettiği için darbeyle devirip idam ettiler. Emperyalist bir darbeydi bu. İktisadi bağımsızlığı olmayan bir devlet, en iyi derece yüzde 25’lik idari özgürlüğü olur. 500 yıldır dünyayı ekonomi ve ticaret yürütüyor. Ekopolitiği olmayan bir tarih boş dedikodudur” dedi.

'CUMHURİYET AÇLIKTAN ÇIKIŞTIR’

Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ekopolitik açıdan bir batılılaşma hamlesinin olmadığını vurgulayan Uysal; “1832’den 1923’e kadar açlıktan ölenlerin sayısı, savaşta ölenlerden fazla. Cumhuriyet açlıktan çıkıştır. Cumhuriyet’le ilk kez milli ekonomimiz, kalkınma planlarımız, bağımsız devletimiz, ekonomimiz oldu. Lozan’ın 3’te 2’si kapitülasyonlar tartışması oldu. Açlıktan devlet kurduk biz. Bu Cumhuriyet bize perspektif sunuyor” ifadelerini kullandı.

Kitabın çıkış nedeninin gelecek için Cumhuriyet’ten referans alınması olduğunu belirten Uysal; “Öncelikle herkesi olduğu gibi kabul edeceğiz. Bize olumlu dönüşü olmayacak, boş konuları siyasetin dışına atmamız gerekiyor. Temiz eller operasyonuna benzer bir süreç gerekli olabilir. Güveni arttırmamız lazım; toplumda herkes birbirine güvenecek, adalete güveneceğiz. Okulda, sınır boylarında güveni tesis etmemiz gerekiyor” dedi.

‘BUGÜN DAHA CESUR VE AKILLI OLMAMIZ LAZIM’

Cumhuriyet’in açlıktan ve cehaletten çıkış olduğunu ve bu açıdan bakılmasının daha olgun bir görüş olduğunu vurgulayan Uysal; “Ancak bugün daha cesur ve akıllı olmamız lazım. Ama bunu başaracağımıza inanıyorum; çünkü bu başarının genetik tohumu bizde var. Bütün yapacağımız; insanları iyilikte, vatanseverlikte, üretimde yarışır haline getirmemiz lazım. Yürekten inanıyorum ki bir yerden başlayıp, bu çılgın teknolojik çağda ülkemizi ayakta tutacağız” dedi.