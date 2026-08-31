Mürettebatsız geminin Karadeniz yolculuğu: Saldırılan gemi Şile'de karaya oturdu

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Rusya bayraklı "OMSKİY-107" isimli kargo gemisi, mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemi, sürüklenerek İstanbul'un Şile ilçesi Alacalı Sahili açıklarına kadar ulaştı.

Geminin kontrolsüz şekilde kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya ulaşarak karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAPTAN KÖŞKÜ HURDAYA DÖNMÜŞ

Karaya oturan geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasar görmüş olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırının ardından cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi.

Saldırının ne zaman ve ne şekilde düzenlendiğine ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturan ve kıyıya oldukça yakın olduğu görülen gemi havadan görüntülendi.