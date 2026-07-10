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Muş'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muş'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.07.2026 16:56:00
Güncellenme:
AA
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Muş'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Malazgirt-Muş kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında, Muzaffer Özdemir'in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Kazada sürücü Muzaffer Özdemir ile aynı araçta bulunan torunları Cihat, Muhammed Emin ve Ahmet Özdemir yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Özdemir ile torunu Cihat Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlgili Konular: #Muş #Malazgirt

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