Musa Anter davasının yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru

1992 yılında Diyarbakır'da öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter davasının yeniden açılması için Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

Musa Anter'in kızı Rahşan Yorozlu, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla yaptığı başvuruda, 21 Eylül 2022'de zamanaşımı gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden görülmesini talep etti.

Başvuru dilekçesinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında eksik bırakılan araştırma ve incelemelerin tamamlanması, dosyadaki fiziksel delillerin güncel adli bilim ve kriminal inceleme yöntemleriyle yeniden değerlendirilmesi ve maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması istendi.

Dilekçede ayrıca, cinayetin emir-komuta zinciri içindeki sorumlularının tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması talebine yer verildi.

17 YIL SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI

Musa Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da öldürüldü. Eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan, cinayetin içinde bulunduğu ekip tarafından işlendiğini itiraf etti.

Dosyada 2000 yılına kadar etkin bir soruşturma yürütülmezken, Anter ailesinin başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yaşam hakkının hem maddi hem de usul yönünden ihlal edildiğine hükmetti.

Bu kararın ardından Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygan'ın itiraflarını ihbar kabul ederek 2009 yılında, cinayetten 17 yıl sonra dosyayı yeniden açtı.

DAVA ZAMANAŞIMINDAN DÜŞMÜŞTÜ

2013 yılında itirafçı Hamit Yıldırım, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdülkadir Aygan ve emekli Albay Savaş Gevrekçi hakkında dava açıldı. Daha sonra Ankara'ya nakledilen dosya, JİTEM ana davasıyla birleştirildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2022'de görülen duruşmada, Musa Anter cinayetine ilişkin davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar vermişti.