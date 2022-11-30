Muş'ta bir öğretmen okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu, sürgün edildi
Muş Bulanık’ta öğretmenlik yapan Anıl Geçer, okul müdürünün hukuksuzluk yaptığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Bunun üzerine Geçer’in 86 kilometre uzaklıktaki bir okula “sürgün edildiği” iddia edildi.
Muş Bulanık’ta bir imam hatip lisesinde öğretmenlik yapan Anıl Geçer hakkında, sendikası Tüm Öğretmenler Birliği’nin (TÖB-Sen), okul müdürü hakkında “evrakta sahtecilik”, “kamu zararı”, “girmediği dersler için ek ders yazma” ve “mobbing” gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma açıldı.
Öğretmen Anıl Geçer başka bir okula gönderildi. Geçer’in hukuksuzlukları ortaya çıkarıldığı için sürüldüğünü söyleyen TÖB-Sen Muş Temsilcisi Serkan Bebek, “Okul müdürünün hukuksuzlarını ortaya çıkaran üyemize jet hızıyla cezalar verildi. Bulanık’ta 400’e yakın ücretli öğretmen varken ve eşi de Bulanık’ta öğretmenken 86 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine sürgün edildi. Aile bütünlüğü kasıtlı ve bilinçli şekilde ihlal edildi” tepkisini gösterdi.
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