Muş'ta eğitime kar engeli: Valilik duyurdu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 20:33

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.



