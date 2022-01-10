Muş'ta eğitime kar engeli: Valilik duyurdu

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 20:33
Muş'ta eğitime kar engeli: Valilik duyurdu
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Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi. 



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