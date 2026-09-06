Mustafa Balbay’dan 'CHP kapatılsın dedi' iddialarına sert yanıt: 'Bu yorumu çıkarmak butlana gerekçe aramak kadar imkânsız'

Gazetemiz yazarı ve eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Mustafa Balbay, dün akşam TV100 ekranlarında katıldığı bir programda Türkiye'nin siyasi gündemi, muhalefetin durumu ve yargının siyasete olası müdahaleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program sırasında muhalefet cephesinde ortak aklın önemine vurgu yapmak isteyen Balbay, YENİ Parti ve CHP'nin ortak tavır alma gerekliliğini anlatırken farazi bir örnek vererek, "Hiç dilemiyorum tabii ki, CHP kapatılsa herkes bir araya gelir yeni bir planlama yapılırdı" ifadelerini kullandı. Ancak bu sözlerin sosyal medyada ve bazı mecralarda bağlamından koparılarak, "Mustafa Balbay, CHP'nin kapatılmasını istedi" şeklinde yorumlanması ve tartışmalara neden olması üzerine Balbay'dan net bir açıklama geldi.

YARGININ SİYASETE MÜDAHALESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sözlerinin, yargının siyasete müdahalesi tehlikesine karşı bir uyarı niteliği taşıdığının altını çizen Balbay, iddialara sosyal medya üzerinden şöyle cevap verdi: