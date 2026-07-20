Mustafa Bozbey hakim karşısında... CHP'li Zeybek: 'Ne yaparlarsa yapsınlar boyun eğmeyeceğiz'

CHP'nin seçilmiş yönetiminin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletvekilleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Bursa Bölge Adliyesi'ndeki duruşmasını takip ettiklerini bildirdi.

''NE YAPARLARSA YAPSINLAR HUKUKSUZLUKLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ''

Duruşma öncesinde yaşananlara tepki gösteren Zeybek, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinden itibaren bilinçli bir şekilde oldubitti yaratılmaya çalışıldı. Milletvekillerinin ve tutuklu yakınlarının duruşma salonuna girişi engellenmeye çalışıldı, güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirildi. Ardından basın mensupları arasında ayrım yapılarak duruşmanın takibi sınırlandırılmaya çalışıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar hukuksuzluklarına boyun eğmeyeceğiz. Mustafa Bozbey Başkanımız ve haksız biçimde özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm tutukluların yanındayız."