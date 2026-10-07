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Mustafa Bozbey’in yargılandığı davada yeni gelişme... 6 kişi için tahliye kararı

Mustafa Bozbey’in yargılandığı davada yeni gelişme... 6 kişi için tahliye kararı

7.10.2026 14:24:00
Güncellenme:
AA
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Mustafa Bozbey’in yargılandığı davada yeni gelişme... 6 kişi için tahliye kararı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 63 kişinin yargılandığı davada, 6 kişinin tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Bozbey’in de aralarında bulunduğu 10 kişinin ise, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 kişinin yargılandığı davada, yeni bir gelişme yaşandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ile "imar kirliliğine neden olma" iddialarıyla haklarında dava açılan tutuklu 16 kişiden 6'sı tahliye edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin konferans salonunda kapalı görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü, sanıklar ile vekillerinin dinlenmesiyle devam etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Hüseyin G., Abdulkadir A., Ahmet A., Muhkim D., Naci K. ve Tamer İ.'nin tahliyelerine, Bozbey'in de aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Heyet, davanın 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kamu davasıyla birleştirilmesine yönelik taleplerin ise, mahkeme heyeti değişikliği nedeniyle celse arasında değerlendirilmesine hükmetti. Duruşma kasım ayına ertelendi.

İlgili Konular: #dava #Tahliye #Bursa Büyükşehir Belediyesi #Mustafa Bozbey

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