Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sandal hakkındaki iddialara yanıt: 'Karı koca olmak dışında maddi bir ortaklığımız yok'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmiş; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi istenmişti. Tedbir istenen isimler arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer aldı.

Melis Sandal'ın, tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın tutarda çekim yaptıktan sonra Dubai'ye gittiği, Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturum izni talep ettiği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.

"32 YILDIR MÜZİKTEN BAŞKA GELİRİM YOK"

Hakkındaki iddialara ve sosyal medyadaki yorumlara tepki gösteren Mustafa Sandal, kişisel sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Eşi ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkındaki iddiaların kendisiyle bağdaştırılmasının haksızlık olduğunu belirten ünlü sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur."

DUBAI VE VİZE İDDİALARINA YANIT

Kamuoyunda tartışılan Dubai ve vize konularına da açıklık getiren Sandal, hukuki sürecin başlatıldığını duyurarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dubai meselesi; Melis’in oğlu Dubai’de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai’de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere’de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."