Mustafa Sarıgül'den iktidara tepki: 'Türkiye 3 aydır bekliyor'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:50

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:55

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HER ZAMAN MUHALEFETİ SUÇLUYORLAR"

Seçimlerin üzerinden 3 ay geçtiğini hatırlatan Sarıgül, iktidara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ülkeyi yönetenler; çalışanların, iş arayanların, emeklilerin, çiftçilerin, esnafın, gençlerin, kadınların yararına olacak bir karar almadılar. Cumhurbaşkanlığı makamı siyaset yapıyor ve her zaman muhalefeti suçluyor. Ne yaptınız da muhalefet karşı çıktı? Ne yapacaktınız da Kılıçdaroğlu engel oldu."

"SÖZLERİNİN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

Meclis'in tatilde olduğunu, bakanların da seçim çalışması yaptığını ve Türkiye'nin üç aydır beklediğini kaydeden Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden önce sözler verdiler, vaatlerde bulundular, hiçbirini yerine getirmediler. Memurlara 3600 ek gösterge verecektiniz. Bağ-Kur'da emekliliği 7200 güne indirecektiniz. Yeni evleneceklere evlilik kredisi verecektiniz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı verecektiniz. Öğrencilere ücretsiz internet verecektiniz. Gençlere, cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacaktınız. Kamuda mülakatı kaldıracaktınız. Enflasyonla mücadele için faiz indirmek yetmez. Ekonominin can damarı güvendir ve hukukun üstünlüğüdür. Piyasalara, halka bu konuda bir güven verin. Emeklinin bekleyecek gücü kalmadı, ek zammı hemen yapın. Ayrıca cumhuriyetimizin 100'üncü yılı şerefine toplumda bir af beklentisi var, bu beklentiyi görmezden gelmeyin."