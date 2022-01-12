Mustafa Şentop Mehmet Kara ile görüştü
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara'nın babası Mehmet Kara ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, geçen gün kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı. Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.
YAŞAMINA SON VERMİŞTİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara geçen gün bir video çekerek, cemaat yurdunda baskı gördüğünü ve gelecek kaygısı yaşadığını söyledi. Öte yandan Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son verdiği bildirilmişti.
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