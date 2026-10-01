“Fon” soruşturmasında 5 kişi hakkındaki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Listede AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da yer aldı. Peki, Mustafa Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor?
MUSTAFA YAZICI KİMDİR?
Mustafa Yazıcı, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğludur.
Mustafa Yazıcı'nın doğum tarihi, yaşı ve eğitim hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor.
MUSTAFA YAZICI NE İŞ YAPIYOR?
Yazıcı, Adil Varlık Yönetim şirketinin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak biliniyor.