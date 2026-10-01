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Mustafa Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor?

Mustafa Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor?

1.10.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mustafa Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor?

Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya yurt dışına çıkış yasağı verildi. Yazıcı’nın mal varlığına getirilen tedbir de saatler sonra kaldırıldı. Peki, Mustafa Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor?
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“Fon” soruşturmasında 5 kişi hakkındaki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Listede AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da yer aldı. Peki, Mustafa Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor?

MUSTAFA YAZICI KİMDİR?

Mustafa Yazıcı, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğludur.

Mustafa Yazıcı'nın doğum tarihi, yaşı ve eğitim hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor.

MUSTAFA YAZICI NE İŞ YAPIYOR?

Yazıcı, Adil Varlık Yönetim şirketinin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak biliniyor.

İlgili Konular: #Hayati Yazıcı #fon soruşturması

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